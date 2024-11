Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Lkr. Tuttlingen) Unfallflucht auf Supermarktparkplatz (16.11.2024)

Trossingen (ots)

Am Samstagmittag hat sich auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Ernst-Haller-Straße eine Unfallflucht ereignet. Ein unbekannter Autofahrer touchierte beim Ausparken im Zeitraum zwischen 12:00 und 13:00 Uhr einen geparkten schwarzen Skoda Superb. Anschließend verließ er den Parkplatz, ohne den Unfall anzuzeigen. Der Schaden am Skoda beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen unter Tel. 07424-93180 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell