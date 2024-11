Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen

Lkr. Tuttlingen) Verletzter Fahrer und hoher Sachschaden nach Lastwagenunfall (16.11.2024)

Aldingen (ots)

Am frühen Samstagmorgen ist es in der Neuhauser Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem Lastwagen gekommen. Ein 58-Jähriger geriet mit einem Lastwagen samt Anhänger im Kurvenbereich am Ortsausgang Neuhaus ins Schlingern, woraufhin der Anhänger einknickte und schließlich auf die Seite kippte. Der Fahrer erlitt hierbei Verletzungen und kam zur weiteren Behandlung in eine Klinik.

Die Fahrbahn musste für die Dauer der Bergung komplett gesperrt werden. Der Sachschaden, der am Anhänger und an der Ladung entstand, wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell