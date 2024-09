Verband der Feuerwehren in NRW e. V.

VdF-NRW: Kostenlos für alle Feuerwehren: Neue Moderationskarten für Kamishibai-Erzähltheater

Wuppertal (ots)

Brandschutzerziehung und Notfallpädagogik für Kinder im Fokus

Das Erkennen von Gefahren und das richtige Reagieren im Notfall sind essenzielle Lerninhalte jeder Brandschutzerziehung für Kinder. Deshalb haben der Verband der Feuerwehren in NRW (VdF NRW) und die Provinzial als Partner in Sachen Sicherheit gemeinsam in den letzten Jahren eine Vielzahl von Instrumenten und Medien entwickelt und an Feuerwehren übergeben. Besonders hohe Aufmerksamkeit und positiven Nutzen erzielten Moderationskartensets. Diese Kartensets sind ein fester Bestandteil in allen Brandschutzkoffern, die an Feuerwehren übergeben wurden. Jetzt haben der VdF NRW und die Provinzial zwei neue Bildergeschichten speziell für Kamishibai-Erzähltheater entwickelt und stellen diese Moderationskarten den Feuerwehren ab sofort kostenlos zur Verfügung.

Zentrale Fragen jeder Brandschutzerziehung sind: Wie kann lebenswichtiges Wissen so vermittelt werden, dass es interessant, spannend und spielerisch gelernt werden kann? Ein bewährtes Instrument hierfür ist das Kamishibai-Erzähltheater.

Kamishibai-Erzähltheater schafft den Rahmen Aus dem Alltag vieler Kindergärten und Schulen ist das Kamishibai-Erzähltheater nicht mehr wegzudenken. Kamishibai, ursprünglich aus Japan stammend, ist eine traditionelle Erzählform bei der Bildkarten zur Unterstützung einer Erzählung in einen auffälligen Holzrahmen gesteckt werden. Die neuen Bildergeschichten umfassen die Themen "Gefahren erkennen" und "Das richtige Verhalten im Brandfall".

"Das Kamishibai-Erzähltheater ist ein wertvolles Instrument zur Stärkung der Selbstschutz- und Selbsthilfefähigkeit im Rahmen von Brandschutzerziehungen. Durch seine visuelle und interaktive Natur ist es besonders gut für Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter geeignet", erklärt Maria Koch, Referentin für Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung beim Verband der Feuerwehren in NRW.

"Es ist uns als öffentlicher Versicherer ein sehr wichtiges Anliegen, die Brandschutzerziehung von Kindern zu unterstützen. Um möglichst vielen Feuerwehren einen einfachen und schnellen Zugang zu den neuen Moderationskarten zu ermöglichen, stellen wir die Karten deshalb kostenlos und ab sofort als Download zur Verfügung", so Christoph Dohr, Hauptabteilungsleiter Schadenprävention & Risikobewertung der Provinzial Versicherung. Der Download steht bereit unter www.vdf.nrw > Verband > Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung > Materialien.

Weitere Informationen und Zugang zu den neuen Moderationskarten unter www.vdf.nrw

