Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt + Vorsicht bei Tipps von Online-Bekanntschaften! + Fahrradcodierungen - neue Termine

Gießen (ots)

Gießen/Laubach/Nidda/B455/B276: Mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt

Angehörige der AG Tuner/Poser der Gießener Polizei führten am Freitag (4.4.) Kontrollen in der Marburger sowie der Grünberger Straße durch. Im Fokus hatten sie die Verkehrssicherheit getunter Fahrzeuge. Erfreulicherweise stellten sie lediglich bei zwei der insgesamt 28 überprüften Fahrzeugen kleinere Mängel fest. Die Mehrheit der angehaltenen Fahrzeugführer hatte alle Veränderungen an den jeweiligen Fahrzeugen ordnungsgemäß eintragen und abnehmen lassen. Die Mitglieder der AG Tuner führen diesen erfreulichen Umstand auch auf ihre Aufklärungsarbeit und verstärkte Kontrolltätigkeit zurück.

Am nächsten Tag überprüften Einsatzkräfte des Regionalen Verkehrsdienstes Gießen an den Bundesstraßen 276 (Gemarkung Laubach) und 455 (Parkplatz nahe Nidda-Eichelsdorf) den Verkehr. Insbesondere schauten sie dabei nach den Zweiradfahrern, dazu setzten die Einsatzkräfte auch auf mobile Kontrollen. Diese wurden auch mit zivilen Motorrädern durchgeführt. Die Motorräder verfügen unter andrem über ein Videosystem, dass Verstöße beweissicher dokumentieren kann.

Darüber hinaus waren drei Verkehrsteilnehmer ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs, einer konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorlegen. Die Fahrt war jeweils beendet, entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Weitere Kontrollen sind bereits geplant.

Mittelhessen: Vorsicht bei Tipps von Online-Bekanntschaften!

Um mehrere Tausend Euro erleichterten Ganoven in den letzten Tagen zwei Frauen aus Mittelhessen. Nachdem man sich online auf Dating-Portalen kennengelernt und angefreundet hatte, führte das Gespräch auch zum Thema Geld und dessen Vermehrung. Die neuen Bekanntschaften hatten rasch Tipps zur Hand und vermittelten die Frauen auf eine seriös wirkende Website, wo diese zunächst geringere Beträge gemäß den Beratungen investierten. Bei aufkommenden Fragen wurden die Frauen teilweise Schritt für Schritt mit Screenshot durch das System geleitet.

Zu Beginn schienen die Investitionen aufzugehen. Die Frauen erhielten sogar kleinere Gewinne auf das eigene Konto ausbezahlt. Um die Gewinne zu steigern, rieten die Betrüger zu weiteren und höheren Einsätzen. Eine Frau aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf überweis 4.000 Euro, eine Frau aus dem Lahn-Dill-Kreis investierte gar mehr als 20.000 Euro, die sie sich zuvor bei Bank und Freunden lieh.

Trotz der angeblich guten Entwicklung und Gewinnsteigerung war die Auszahlung des Geldes plötzlich nicht mehr möglich. Das vermeintlich gute Geschäft entpuppte sich als Flop, die gut gemachten Websites als Fake und die neunen Online-Bekanntschaften als Betrüger.

Der Polizei ist das Phänomen nicht unbekannt. Sie gibt folgende Ratschläge:

- Informieren und recherchieren, erst dann investieren! - Bleiben Sie skeptisch und überprüfen Sie auf einem neutralen Weg. Lassen Sie sich nicht von Empfehlungen vermeintlicher Bekannter leiten! - Traumhafte Renditen sind und bleiben ein Warnsignal! - Sind Sie auf eine solche Masche hereingefallen, informieren Sie ihre Bank und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. - Auch unser Fachberater für Cybercrime, Kriminalhauptkommissar Ulrich Kaiser, ist Ansprechpartner für alle Bürgerinnen und Bürger (praevention.ppmh@polizei.hessen.de 0641 7006 2942). - Informieren Sie sich auch bei den Verbraucherzentralen.

Grünberg/Lich: Fahrradcodierungen - neue Termine

Die Polizei bietet in Lich und Grünberg wieder kostenlose Fahrradcodierungen an. Am Freitag, 25.4.2025 sowie am 6.6.2025, jeweils zwischen 10 Uhr und 16 Uhr, werden Räder bei der Polizeistation Grünberg (Carl-Benz-Straße 22-24) codiert. Es wird um Anmeldung unter der Telefonnummer 06401/91430 gebeten.

Am Licher Rathaus findet am 24.5.2025 zwischen 10 Uhr und 16 Uhr eine Codieraktion statt. Hier ist keine Anmeldung erforderlich.

In Grünberg-Lumda bietet die Polizei am 19.6.2025, zwischen 10 Uhr und 16 Uhr, die Möglichkeit, im Rahmen der Veranstaltung Auf der Rolle am Gemeindehaus Fahrräder ohne Termin codieren zu lassen.

Interessierte werden in allen Fällen gebeten, einen geeigneten Eigentumsnachweis und, im Falle von E-Bikes, die Akkuschlüssel mitzubringen. Carbonrahmen können nicht codiert werden.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell