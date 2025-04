Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Reizgas im Treppenhaus versprüht + Einbruchsversuch in Schule + In Tierarztpraxis eingestiegen + Polizei sucht Zeugen zu Auseinandersetzung auf Parkplatz

Gießen (ots)

Gießen: Reizgas im Treppenhaus versprüht

In einem Mehrfamilienhaus in der Krofdorfer Straße (nahe der Carlo-Mierendorff-Straße) versprühte ein Unbekannter gestern Abend vermutlich Reizgas. Insgesamt 15 Personen, die im Anschluss durch das Treppenhaus liefen, erlitten Atemwegsreizungen. Zwei Personen mussten vom Rettungsdienst vor Ort behandelt werden. Die Feuerwehr reinigte und lüftete den Bereich. Der Vorfall ereignete sich gegen 21.50 Uhr, die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise zum unbekannten Verursacher an die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

Grünberg: Einbruchsversuch in Schule

Zwischen Mittwoch (2.4.) und Freitag versuchte ein Einbrecher in eine Schule in der Struppiusstraße einzudringen. Dazu hebelte er an einem Fenster des Schulleitungsbüros, dieses hielt den Aufbruchsversuchen jedoch stand. Der Unbekannte ließ von seinem Vorhaben ab und flüchtet.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Langgöns: In Tierarztpraxis eingestiegen

In eine Tierarztpraxis in der Straße An der Pfarrwiese drang ein Unbekannter ein. Im Zeitraum zwischen Montag (24.3.) und Samstag (5.4.) brach der Kriminelle ein Fenster des Gebäudes auf und machte sich im Inneren auf die Suche nach Wertgegenständen. Ob er etwas mitnahm, ist noch unklar. Er entkam unbemerkt.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Lollar: Polizei sucht Zeugen zu Auseinandersetzung auf Parkplatz

Zeugen teilten am Freitagabend (4.4.) beim Polizeinotruf mit, dass es zu einer Auseinandersetzung auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Rothweg komme. Es sollten 10-15 Personen involviert sein, auch war unklar, ob sie möglicherweise bewaffnet seien. Sofort wurden mehrere Streifen der Kriminal- und Schutzpolizei an den Einsatzort entsandt. Die Einsatzkräfte konnten keine Auseinandersetzung mehr feststellen. Sie kontrollierten einige Jugendliche im Umfeld, nach derzeitigen Erkenntnissen entfernten sich Beteiligte der mutmaßlichen Auseinandersetzung noch vor dem Eintreffen der Polizei. Der Vorfall auf dem Parkplatz soll sich gegen 21.20 Uhr ereignet haben. Bislang sind keine Verletzten bekannt geworden, die Hintergründe und der genaue Ablauf sind unklar.

Zur Klärung des Sachverhalts sucht die Polizei Zeugen und bittet um Hinweise an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Pierre Gath, Pressesprecher

