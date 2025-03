POL-DU: Alt-Hamborn: LKW und Straßenbahn kollidieren - vier Verletzte

Duisburg (ots) - Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes haben am Freitagabend und in der Nacht zum Samstag (21./22. März) Raser auf der Alsumer Straße ins Visier genommen. Bei der Geschwindigkeitskontrolle fielen besonders drei Temposünder negativ auf - darunter ein Ehepaar, welches sich augenscheinlich ein Rennen lieferte. Die beiden Autos rasten bei erlaubten 50 km/h mit rund 99 km/h in die Messstelle. Als die ...

mehr