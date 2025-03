POL-DU: Marxloh: Fahrerflucht nach Kollision - dreijähriges Kind verletzt

Duisburg (ots) - Am Sonntagmorgen (23. März, 07:40 Uhr) rief eine 25-Jährige die Leitstelle der Polizei wegen eines Verkehrsunfalls an. Dieser solle sich auf ihrem Arbeitsweg auf der Ruhrorter Straße ereignet haben. Inzwischen sei sie in ihrem Büro angekommen, habe sich aber am Knie verletzt. Die Polizisten fuhren zu ihrem Arbeitsplatz und nahmen die Aussage auf. ...

mehr