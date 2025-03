Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Polizei zieht Raser aus dem Verkehr

Duisburg (ots)

Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes haben am Freitagabend und in der Nacht zum Samstag (21./22. März) Raser auf der Alsumer Straße ins Visier genommen. Bei der Geschwindigkeitskontrolle fielen besonders drei Temposünder negativ auf - darunter ein Ehepaar, welches sich augenscheinlich ein Rennen lieferte.

Die beiden Autos rasten bei erlaubten 50 km/h mit rund 99 km/h in die Messstelle. Als die Polizisten mit den Temposündern sprachen, stellte sich heraus, dass in dem vorderen Pkw der Ehemann der hinterherfahrenden Frau saß, die noch zu einem Überholmanöver ansetzen wollte. Beide erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von jeweils 400 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot.

Ein weiterer herausragender Fall: Als sich ein Mofa-Fahrer der Kontrollstelle näherte, reduzierte der Fahrer drastisch seine Geschwindigkeit. Er wurde schließlich mit 45 km/h gemessen. Bei der Kontrolle fiel den Beamten auf, dass das Kleinkraftrad aber nur bis 25 km/h zugelassen ist und somit illegal getunt wurde. Die Polizei überprüfte das Mofa und konnte eine tatsächliche Höchstgeschwindigkeit von 96 km/h ermitteln. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren - unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

