Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheimerort: Polizeihund Cash erschnüffelt Einbrecher

Duisburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (22. März, 03:05 Uhr) beobachteten die Beamten der Duisburger Polizei zwei Tatverdächtige vor einem Mehrfamilienhaus in der Fischerstraße. Die Männer (36 und 37 Jahre alt) standen im Verdacht, in ein Geschäft eingebrochen zu sein. Doch anstatt sich den Fragen der Beamten zu stellen, flüchteten die Männer in verschiedene Richtungen davon.

Einer von ihnen versteckte sich in einem Keller eines nahe gelegenen Hauses. Doch Polizeihund Cash erschnüffelte seine Fährte und konnte ihn schließlich aufspüren. Durch lautes Bellen zeigte er den Polizisten an, wo sich der Mann befand. Er wurde überwältigt und abgeführt. Sein Komplize war auf ein Hausdach geflohen und konnte dort ebenfalls vorläufig festgenommen werden.

Am Geschäft waren Einbruchspuren zu finden und es konnten Tatwerkzeuge sichergestellt werden. Der 36-Jährige hatte bereits einen offenen Haftbefehl, er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Der andere muss sich nun mit einem Strafverfahren auseinandersetzen.

