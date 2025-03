Polizei Duisburg

POL-DU: Bonn/Duisburg: Wasserschutzpolizei nimmt Ermittlungen auf - Amphibienfahrzeug manövrierunfähig

Bonn/Duisburg (ots)

In Höhe der Kennedybrücke in Bonn kam es am Sonntagabend (23. März, 18:45 Uhr) zu einem Einsatz der Wasserschutzpolizeiwache Bonn, der Feuerwehr Bonn sowie dem Wasserstraßenschifffahrtsamt, Ursache war ein manövrierunfähiges Amphibienfahrzeug auf dem Rhein.

Die Feuerwehr Bonn berichtete bereits: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/115888/5996940

Zuvor nahmen die Wasserschützer einen Einsatz wegen einer Gewässerverunreinigung wahr. Spaziergänger meldeten der Polizei, dass ein mineralölhaltiges Produkt in den Rhein fließen soll. Ein Amphibienfahrzeug stehe hier im Verdacht. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige. Die Einsatzkräfte forderten das Fahrzeug auf, den Rhein zu verlassen. Bei dem Versuch traten technische Defekte auf und es folgte ein Schiffsunfall mit einem festgemachten Fahrgastschiff. Verletzt wurde niemand. Die Beamten der Wasserschutzpolizeiwache Bonn haben in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und diese dauern derzeit an. Das Amphibienfahrzeug liegt seitdem in einem Hafen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell