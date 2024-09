POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen in Brake

Delmenhorst (ots) - Unbekannte haben am Dienstag ein Fahrrad am Bahnhof in Nordenham gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. Am Dienstag, 24. September 2024, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 17:15 Uhr wurde ein Fahrrad entwendet, welches am Bahnhof in Nordenham abgestellt worden ist. Das Damenrad der Marke Gazelle ist weinrot lackiert. Der Wert wird auf ca. ...

mehr