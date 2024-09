Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl eines Fahrrads +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Unbekannte haben am Dienstag ein Fahrrad am Bahnhof in Nordenham gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Am Dienstag, 24. September 2024, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 17:15 Uhr wurde ein Fahrrad entwendet, welches am Bahnhof in Nordenham abgestellt worden ist. Das Damenrad der Marke Gazelle ist weinrot lackiert. Der Wert wird auf ca. 200 Euro geschätzt.

Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen in der Nähe des Tatortes gesehen hat oder Angaben zum Verbleib des Fahrrads machen kann, wird gebeten, unter 04731/2694-0 Kontakt mit der Polizei Nordenham aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell