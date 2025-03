Polizei Duisburg

POL-DU: Hochheide: Mutmaßlicher Drogendealer in U-Haft

Duisburg (ots)

Polizisten haben in der Nacht zum Sonntag (23. März, 00:30 Uhr) einen mutmaßlichen Drogendealer auf der Moerser Straße gefasst. Den Einsatzkräften kam der 20-Jährige verdächtig vor, weil er bei ihrem Anblick seine Bauchtasche in einen Kiosk schmiss und wegrannte. Als die Polizisten den Duisburger fixierten, leistete er erheblichen Widerstand, attackierte sie und spuckte nach ihnen. Ein Mann solidarisierte sich mit dem 20-Jährigen und zeigte sich den Beamten gegenüber verbal aggressiv, woraufhin mit dem Einsatz des Distanzelektroimpulsgeräts (DEIG) gedroht wurde - was schließlich zur Beruhigung der Situation führte. Die beiden Einsatzkräfte erlitten leichte Verletzungen, verblieben aber dienstfähig.

In der Bauchtasche des Verdächtigen entdeckten die Beamten unter anderem mehrere Druckverschlusstütchen gefüllt mit Haschisch, Cannabis und Kokain, Bargeld in szenetypischer Stückelung sowie mehrere Handys. In seiner Hosentasche hatte er außerdem ein Reizstoffsprühgerät und Schmerzmittel dabei. Alle Sachen wurden sichergestellt.

Nachdem der 20-Jährige von einem Rettungssanitäter untersucht wurde, brachten die Polizisten den Duisburger ins Gewahrsam. Da er angab, Drogen konsumiert zu haben, entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde der junge Mann am Montag (24. März) wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln einem Haftrichter des AG Duisburg vorgeführt. Der 20-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft.

