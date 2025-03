Polizei Duisburg

POL-DU: Kaßlerfeld: Junge Frau auf E-Scooter von Auto angefahren - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Am Sonntagmorgen (23. März, 07:40 Uhr) rief eine 25-Jährige die Leitstelle der Polizei wegen eines Verkehrsunfalls an. Dieser solle sich auf ihrem Arbeitsweg auf der Ruhrorter Straße ereignet haben. Inzwischen sei sie in ihrem Büro angekommen, habe sich aber am Knie verletzt. Die Polizisten fuhren zu ihrem Arbeitsplatz und nahmen die Aussage auf.

Ein dunkles Auto habe ihr die Vorfahrt genommen und sei mit ihr zusammengestoßen. Dabei sei sie samt ihres E-Scooters auf die Straße gestürzt und habe nun starke Schmerzen sowie eine Schürfwunde. Der unbekannte Autofahrer habe sich entfernt, ohne seine Personalien zu hinterlassen oder sich weiter um die junge Frau zu kümmern.

Das Verkehrskommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen oder Zeugen, die den Unfall gesehen haben. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 0203 2800.

