BPOL NRW: Bundespolizei stellt Kofferdieb am Kölner Hauptbahnhof

Köln (ots)

Am gestrigen Tag (27. März) soll ein 25-jähriger Tunesier einer 60-jährigen Deutschen ihren Koffer im ICE entwendet haben. Dank einer Videoauswertung konnten zivile Beamte der Bundespolizei den Dieb einige Stunden später am Kölner Hauptbahnhof stellen.

Am Vormittag wurde eine 60-Jährige bei der Bundespolizei in Kaiserslautern vorstellig und gab an, dass ihr, während sie geschlafen hatte, ihr Rollkoffer auf der Zugfahrt von Wanne-Eickel nach Mainz entwendet worden war. Den Diebstahl habe sie am Bahnhof Köln Messe/Deutz bemerkt.

Im Rahmen einer Videoauswertung bestätigte sich der Verdacht der Geschädigten. Eine unbekannte männliche Person hatte den ICE am Bahnhof Köln Messe/Deutz mit dem orangenen Gepäckstück der 60-Jährigen verlassen.

Nur wenige Stunden später, gegen 15:00 Uhr, fiel der Beschuldigte einem Polizeibeamten im Kölner Hauptbahnhof auf. Den entwendeten Koffer führte der Mann mit sich. Die Einsatzkräfte sprachen den Unbekannten an und führten ihn zur Sachverhaltsklärung der Dienststelle zu.

Eine Identitätsfeststellung ergab, dass es sich bei dem Gestellten um einen 25-jährigen Tunesier handelte. Er war kein unbeschriebenes Blatt: Der Polizeibekannte war schon mehrfach im Bereich der Eigentums- sowie der Gewaltdelikte in Erscheinung getreten. Zudem suchte die Staatsanwaltschaft Köln aufgrund eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetzes nach dem Mann.

Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten im Rucksack des Tunesiers ein Smartphone auf, für das der 25-Jährige keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte.

Die Polizisten stellten den Koffer und das Smartphone sicher. Den Wohnungslosen erwartet nun eine Strafanzeige wegen des Diebstahls.

