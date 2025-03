Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Untergetaucht - Bundespolizei verhaftet gesuchten Straftäter

Bielefeld (ots)

Weil er sich im Januar einer Verhandlung vor dem Amtsgericht Bielefeld wegen gefährlicher Körperverletzung entzogen hatte, ist ein 30-Jähriger mit Haftbefehl gesucht worden.

Einsatzkräfte der Bundespolizei haben den Marokkaner am Donnerstag (27. März) am Hauptbahnhof in Bielefeld verhaftet. Der Gesuchte wurde dem Amtsgericht Bielefeld vorgeführt, das die Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr anordnete. Bis zum neuen Verhandlungstermin sitzt der Mann, der sich unerlaubt in Deutschland aufhält, nun in der Justizvollzugsanstalt Brackwede ein.

Der Marokkaner ist wegen vieler Eigentums- und Gewaltdelikte bekannt. Er hatte Ende 2023 einem Geschädigten in einer Auseinandersetzung an der "Tüte" eine Stichwunde zugefügt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell