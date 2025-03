Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Taschendieb im ICE - Bundespolizei stellt den Täter

Dortmund (ots)

Am Donnerstag (27.März) meldete sich ein Geschädigter bei dem Zugpersonal und teilte den Diebstahl seiner Geldbörse in einem Schnellzug mit. Eine genaue Täterbeschreibung und die Videoauswertung führten Bundespolzisten anschließend im Dortmunder Hauptbahnhof zu dem 27-Jährigen.

Gegen 03:50 Uhr meldete sich der 38-Jährige bei einem Mitarbeiter der Deutschen Bahn. Der US-Amerikaner hatte, in dem ICE 920, auf der Fahrt von Frankfurt Hbf. nach Dortmund Hbf., das Fehlen seines Portemonnaies festgestellt. Eine Befragung von Reisenden ergab eine sehr genaue Beschreibung des vermutlichen Delinquenten. Beim Halt des Zuges in Dortmund konnten Einsatzkräfte den beschriebenen Verdächtigen antreffen. Dieser hatte sich in einem Wartehäuschen schlafend gestellt. Eine gleichzeitig durchgeführte Videosichtung zeigte jedoch den Ausstieg aus dem Schnellzug. Bei einer Durchsuchung vor Ort konnte das Diebesgut in Form von Bargeld (360,- Euro), Kreditkarten, der Ausweis und der Führerschein, des in Deutschland stationierten US-Soldaten, aufgefunden werden. Das Bargeld hatte der algerische Staatsbürger zuvor in seinem Intimbereich, versteckt. Das Stehlgut wurde dem Geschädigten vor Ort wieder ausgehändigt, so dass dieser seine Reise fortsetzen konnte.

Der Beschuldigte machte vor Ort von seinen Aussageverweigerungsrecht Gebrauch und äußerte sich nicht zu dem Tatvorwurf. Nachdem auf der Dienststelle eine erkennungsdienstliche Behandlung, mittels Anfertigens von Lichtbildern und Abnahme der Fingerabdrücke, durchgeführt wurde, konnte der 27-Jährige die Wache wieder verlassen. Gegen den Wohnungslosen wurde durch die Bundespolizei ein Verfahren, wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls, eingeleitet.

