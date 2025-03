Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Aschen, Pkw überschlägt sich - Barver, Unfall an Kreuzung - Lembruch, Unfall mit zwei Verletzten und vier Fahrzeugen ---

Diepholz (ots)

Aschen - Pkw überschlägt sich

Nach einem missglückten Überholvorgang in der Vechtaer Straße (B 69) landete am Donnerstagnachmittag gegen 16.25 Uhr ein Pkw auf einem Acker. Der 21-jährige Pkw-Fahrer überholte auf dem Weg von Vechta Richtung Diepholz mehrere Fahrzeuge. Aufgrund von Gegenverkehr und um einen Zusammenstoß zu verhindern, scherte er zwischen zwei Pkw wieder nach rechts ein. Hierbei verlor der 21-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich mehrfach. Der Pkw blieb schließlich auf einem Acker liegen. Die beiden 21-Jährigen Fahrer und Beifahrer wurden verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden beträgt mindestens 6000 Euro.

Barver - Unfall an Kreuzung

An der Kreuzung Sulinger Straße / Barnstorfer Straße ist am Donnerstagnachmittag gegen 17.30 Uhr ein 45-jähriger Pkw-Fahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Ein 53-jähriger Pkw-Fahrer hatte an der Kreuzung die Vorfahrt des 45-Jährigen missachtet und beide Pkw waren kollidiert. Der leicht verletzte 45-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt. Der gesamte Schaden beträgt ca. 40000 Euro.

Lembruch - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und vier Fahrzeugen

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag gegen 17.30 Uhr auf der Diepholzer Straße (B 51) wurden zwei Fahrer verletzt und es waren insgesamt vier Pkw beteiligt. Ein 64-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die B 51 von Lembruch Richtung Lemförde. Er geriet, aus noch ungeklärter Ursache, nach links in den Gegenverkehr und touchierte den entgegenkommenden Pkw eines 66-jährigen Fahrers. Anschließend geriet er ein zweites Mal in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Pkw einer 63-jährigen Fahrerin, die wiederum gegen einen vierten Pkw geschleudert wurde. Der 64-jährige Verursacher und die 63-jährige Fahrerin wurden verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt. Mehrere Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden beträgt mindestens 10000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell