POL-DH: --- Schwarme, Flucht zu Fuß nach Unfall - Stuhr, Leuchten aus Rohbau entwendet

Schwarme - Flucht zu Fuß nach Unfall

Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr in der Hörstener Straße ist die 45-jährige Verursacherin zu Fuß von der Unfallstelle geflüchtet. Die 45-Jährige war mit ihrem Pkw in Richtung Uenzen unterwegs, als sie in einer Rechtskurve nach links von der Straße geriet und in einem Weidezaun stecken blieb. Ohne sich um den Schaden und den Pkw zu kümmern, flüchtete die 45-Jährige zu Fuß nach Hause. Ausweisdokumente und Zeugen konnten die Verursacherin identifizieren. Die 45-Jährige ist nicht im Besitz eines Führerscheines. Sie erwarten gleich mehrere Strafverfahren. An Pkw und Zaun entstand ein Schaden von mindestens 7500 Euro.

Stuhr - Leuchten aus Rohbau entwendet

Im Laufe des letzten Wochenendes haben Unbekannte aus einem Rohbau einer Halle in der Carl-Zeiss-Straße 10 Teller LED-Leuchten entwendet. Die Täter bedienten sich einer Arbeitsbühne, um an die an der Decke angebrachten Leuchten zu gelangen. Der Schaden beträgt ca. 6000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

