POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Geschäftsräume, Täter erbeuten Bargeld

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte sind in der Zeit von Mittwoch (04.12.), 18.30 Uhr bis Donnerstag (05.12.), 08.50 Uhr gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Geschäfts an der Bahnhofstraße, Ecke Noltengängesken eingestiegen. Die Täter hebelten nach ersten Erkenntnissen ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. Dort brachen sie zwei weitere Türen auf und durchsuchten diverse Schränke. Die Unbekannten entwendeten Bargeld im geringen vierstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

