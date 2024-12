Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Mülltonnenbrand

Lengerich (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (05.12.) meldete ein Zeuge gegen 05.40 Uhr der Polizei, dass an der Straße Sundermanns Knapp eine blaue Papiermülltonne brennt. Die Tonne stand am Straßenrand zwischen den Straßen Alte Kronenburg und Strubberg. Wie die Tonne in Brand geraten ist, ist noch unklar. Der Schaden liegt bei geschätzt etwa 150 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, denen in dem Bereich etwas Besonderes aufgefallen ist. Hinweise bitte an die Wache in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

