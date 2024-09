Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Bauernmarkt: Unbekannte Täter entwenden diverse Wertgegenstände

Kleve-Kellen (ots)

Im Zeitraum von Freitag (6.September 2024), 15:00 Uhr und Montag (9. September 2024), 06:30 Uhr kam es an der Örtlichkeit Elsenpaß in Kleve zu einem Einbruch. Unbekannte Täter beschädigten eine Tür des Verwaltungsgebäudes des Riswicker Bauernmarktes und drangen so in die Räumlichkeiten ein. Dort beschädigten die Täter weitere Türen und durchsuchten mehrere Räume. Mit diversen Wertgegenständen, darunter eine schwarze Geldkassette mit einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag, mehreren Laptops sowie zwei Fahrzeugmappen, in welchen sich u.a. Tankkarten und Fahrzeugschlüssel befunden hatten, entfernten sich die Täter von der Örtlichkeit.

Die Kripo Kleve sucht im Rahmen der Ermittlungen nach Zeugen und nimmt Hinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell