Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in Bäckerei, Scheibe eingeschlagen

Steinfurt (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag (06.12.24) an einer Bäckereifiliale an der Mesumer Straße in Hauenhorst eine Scheibe eingeschlagen. Zwischen Donnerstagabend (05.12.24), 19.00 Uhr und Freitagmorgen, 04.20 Uhr zerstörten sie eine Scheibe an der Eingangstür und gelangten so ins Gebäude, das auf Höhe der Pater-Schunath-Straße liegt. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt zu diesem Einbruch. Zeugenhinweise nimmt die Wache in Rheine unter Telefon 05971/938-4215 entgegen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell