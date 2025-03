Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen, Mülltonnen in Brand geraten - Varrel, Einbruch in Wohnhaus - Stuhr, Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Mülltonnen in Brand geraten

Am späten Dienstagabend gegen 21.50 Uhr gerieten im Garten eines Grundstücks in der Schöneberger Straße Mülltonnen in Brand. Die Anwohner alarmierten sofort die Feuerwehr. Die Mülltonnen brannten aus, an einem Gartenhaus und der Haustür zum Wohnhaus entstand Sachschaden. Nach ersten Ermittlungen könnte Asche aus einem Kachelofen, die noch nicht vollständig abgekühlt war, die Brandursache gewesen sein. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Varrel bei Sulingen - Einbruch in Wohnhaus

Unbekannte sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein Wohnhaus in der Bahnhofstraße eingebrochen. Die Täter drangen gewaltsam durch die Haustür in das Haus ein. Hier durchsuchten sie mehrere Räume und flüchteten anschließend, mit Silberbesteck als Beute, unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Stuhr - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Bei einem Verkehrsunfall in der Brinkumer Straße wurden am Dienstagmittag gegen 13.10 Uhr zwei Pkw-Fahrerinnen verletzt. Eine 78-jährige Pkw-Fahrerin wollte von einem Grundstück auf die Brinkumer Straße nach links Richtung Leeste einbiegen. Sie übersah den Pkw einer 21-jährigen Fahrerin, die auf der Brinkumer Straße Richtung Brinkum unterwegs war. Beide Pkw kollidierten, dabei wurden beide Fahrerinnen leicht verletzt. Der Rettungsdienst versorgte sie. An beiden Pkw entstand ein Schaden von zusammen 5500 Euro.

