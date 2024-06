POL-MFR: (586) Radfahrer tödlich verunglückt

Rothenburg ob der Tauber (ots) - Im Zeitraum von Mittwochabend (29.05.2024) bis Samstagvormittag (01.06.2024) brachen Unbekannte in die Lagerhalle eines Malerbetriebs in Neusitz (Lkrs. Ansbach) ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Im genannten Zeitraum verschafften sich Unbekannte über ein Fenster Zutritt zu einer Lagerhalle eines Malerbetriebs in der Schulgasse in Neusitz. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe ...

mehr