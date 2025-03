Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Versuchter Kabeldiebstahl unter den Augen des Fahrdienstleiters - Bundespolizei stellt dreisten Dieb

Hamm (ots)

Ein 56-Jähriger hat am Mittwoch (26. März) in Hamm versucht, Kabel vom Betriebsgelände der Deutschen Bahn am Schwarzen Weg zu stehlen. Was er offensichtlich nicht ahnte: der Fahrdienstleiter hatte von seinem erhöhten Arbeitsplatz aus beste Sicht auf das mittägliche Geschehen. Der 56-jährige Deutsche aus Hamm versuchte, dort gelagerte Kabel an sich zu nehmen, um sie mutmaßlich als Metallschrott zu verkaufen. Den Zuruf des Fahrdienstleiters, sich vom Betriebsgelände zu entfernen, ignorierte der Mann. Erst als der Fahrdienstleiter Bilder von der Tat machte und mit der Polizei drohte, flüchtete der verhinderte Dieb ohne Beute.

Die alarmierte Bundespolizei stellte ihn eine halbe Stunde nach der Tat in Tatortnähe. Sein verwendetes Werkzeug hatte er noch dabei. Angesichts der erdrückenden Beweislast durch Videoaufnahmen von der Tat wollte sich der polizeibekannte Hammer nicht weiter zum Tatvorwurf einlassen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen versuchten Diebstahls eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell