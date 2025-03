Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei bringt Gesuchten zurück in die Haft

Gronau (ots)

Am 26.03.25 überprüfte die Bundespolizei Reisende am Bahnhof Gronau. Dabei trafen die Bundespolizisten auf einen gesuchten 20 - jährigen Deutschen. Der Mann war aus einem Hafturlaub nicht in die Justizvollzugsanstalt zurückgekehrt und wurde daher vom Amtsgericht Delbrück mit Haftbefehl gesucht. Zuvor hatte ihn das Amtsgericht Rheine wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Beleidigung und Körperverletzung zu einer Jugendstrafe von einem Jahr und fünf Monaten verurteilt. Zur Verbüßung der verbliebenen 348 Tage Restfreiheitsstrafe brachte ihn die Bundespolizei in die Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell