POL-E: Essen: Berauschte Fahrradfahrerin bei Unfall mit Mazda schwer verletzt

Essen (ots)

45307 E.-Kray: Am Freitagnachmittag (24. Januar) verunfallte eine 37-jährige Fahrradfahrerin mit einem 35-jährigen Mazdafahrer auf der Kreuzung Krayer Straße / Korthover Weg. Die Frau wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund des Verdachts einer Drogenintoxikation wurde der 37-Jährigen eine Blutprobe entnommen.

Gegen 17 Uhr fuhr der 35-Jährige mit seinem Mazda auf dem Korthover Weg. Gleichzeitig fuhr die 37-Jährige mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Krayer Straße. Als der Mazdafahrer den Kreuzungsbereich in Richtung Rotthauser Straße erreichte, fuhr die Fahrradfahrerin plötzlich in die Kreuzung ein, um nach links ebenfalls in die Rotthauser Straße abzubiegen. Nach aktuellen Erkenntnissen überfuhr sie dabei eine rote Ampel und kollidierte daraufhin mit dem kreuzenden Mazda. Durch den Aufprall stürzte die 37-Jährige, verletzte sich schwer und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Weil die 37-Jährige während der Unfallaufnahme berauscht wirkte, wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Ihr Fahrrad wurde sichergestellt. Gegen die 37-jährige wird nun aufgrund der Straßenverkehrsgefährdung unter Drogeneinfluss ermittelt. /RB

