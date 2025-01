Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter bricht in Wohnung und Ladenlokal ein - Fotofahndung

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern:

Am 2. September vergangenen Jahres brach ein Unbekannter gegen 2:00 Uhr in eine Wohnung in der Lazarettstraße ein. Der Tatverdächtige trat die Tür ein, erblickte den Bewohner und ergriff die Flucht.

Kurz darauf, gegen 2:45 Uhr, verschaffte er sich auf die gleiche Weise Zugang zu einem Ladenlokal auf der Viehofer Straße und entwendete Bargeld aus der Kasse.

Mit Fotos der Videoüberwachung sucht die Polizei nach dem Tatverdächtigen. Diese finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/157334

Wenn Sie Hinweise zu der gesuchten Person geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

