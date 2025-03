Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Kontrolle in den Bahnhöfen - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle

Dortmund - Essen (ots)

Am gestrigen Mittwoch (26. März) wurden bei Überprüfungen in den Bahnhöfen Dortmund und Essen West mehrere gesuchte Straftäter angetroffen und festgenommen.

Am Nachmittag, gegen 16:30 Uhr, kontrollierten Bundespolizisten, im Dortmunder Hauptbahnhof, eine 23-Jährige. Hier wurde eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Dortmund bekannt. Das Amtsgericht Dortmund hatte gegen die Deutsche, wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, die Untersuchungshaft angeordnet. Sie war zuvor zu mehreren Verhandlungsterminen nicht erschienen. Die Wohnungslose wurde durch die Einsatzkräfte festgenommen und dem Polizeigewahrsam in Dortmund zugeführt. Von dort wird sie dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Am frühen Abend, gegen 18:00 Uhr, treffen Uniformierte einen 45-Jährigen am Bahnhof Essen West an. Bei einer Überprüfung der Daten stellten die Einsatzkräfte eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf fest. Das Amtsgericht Düsseldorf hatte den Essener, im August 2023, wegen des Diebstahls geringwertiger Sachen, zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 10,- Euro verurteilt. Der Gesuchte wurde vor Ort festgenommen und der Wache am Hauptbahnhof Essen zugeführt. Bei der Durchsuchung seiner Person fanden die Uniformierten eine geringe Menge Betäubungsmittel auf. Diese wurden beschlagnahmt und asserviert. Hier wird sich der deutsche Staatsangehörige nun in einem Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen. Nach einem Telefonat mit seinem Arbeitgeber, war dieser bereit, die geforderten Geldstrafe in Höhe von 900 Euro zu zahlen, so dass der 45-Jährige die Dienststelle wieder verlassen konnte.

