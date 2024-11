Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Start-ups aus MV stellen sich auf internationalem Tech-Event vor

Schwerin (ots)

Sechs Start-ups aus Mecklenburg-Vorpommern erhalten in diesem Jahr die Möglichkeit, vom 20. bis 21. November an einem der größten Start-up- und Tech-Events Europas, der "Slush", in Helsinki teilzunehmen. Unterstützt wird diese Unternehmenspräsentation vom Digitalisierungsministerium und den Industrie- und Handelskammern (IHK) des Landes Mecklenburg-Vorpommern über die Ressortübergreifende Arbeit der Landesregierung im Rahmen der Ostseestrategie.

"Dieses internationale Tech-Event bietet unseren Unternehmen die großartige Möglichkeit, ihre Geschäftsmodelle und Innovationen bei sogenannten Pitches - einer zeitlich begrenzten Präsentation ihrer Geschäftsidee - vor potenziellen Investoren, vorzustellen. Als Landesregierung ist uns dieser Austausch unserer Start-up-Unternehmen in Finnland besonders wichtig, um diese dabei zu unterstützen, sich weiter gut für die Zukunft aufzustellen, und den Innovationsgeist in Mecklenburg-Vorpommern weiter zu fördern", sagte Digitalisierungsminister Christian Pegel.

Mit einem sogenannten Pitch-Wettbewerb mussten sich die Start-ups, die sie sich für die Teilnahme an der "Slush" beworben hatten, für einen Platz in der Delegationsreise durchsetzen. "Insgesamt zehn interessante Start-ups haben sich erneut für diesen Wettbewerb beworben. Das zeigt, dass wir als Landesregierung richtigliegen, diese Chance der Unternehmenspräsentation auf einer internationalen Bühne zu unterstützen", resümierte Minister Christian Pegel. Die aus diesen zehn Bewerbern ermittelten sechs Gewinner erhalten jeweils ein Start-up-Tickt für eine Person pro Unternehmen.

Die Sieger sind:

Das Projekt "we.help" des Start-ups phyyre GmbH aus Neustadt-Glewe. Die Online-Plattform soll einen direkten Wissensaustausch von Experten und Usern ermöglichen. Webseite: https://www.we.help/

Die 7seasTrading GmbH aus Rostock mit der Anwendung "LeBrain". Dies ist ein Tool, das kleinen und großen Händlern hilft, ihre Gewinnmargen in Echtzeit und vollautomatisiert zu überwachen und zu optimieren. Webseite: https://www.7seastrading.de/

Die mpo-tec GmbH aus Ludwigslust entwickelt heizende Tapete sowie einen Chatbot zur Beratung von Kunden und Erstellung von Angeboten. Webseite: www.mpo-tec.de

Die Hytra UG aus Poppendorf entwickelt innovative Flüssigwasserstofftankern und Tanks, um die ineffiziente und teure Wasserstofftransportlogistik zu revolutionieren. Webseite: https://hy-tra.com

Framework Robotics GmbH aus Rostock hat sich für Baugrundvoruntersuchung für Offshore-Windparks, Monitoring von Aquakulturanlagen, Überwachung kritischer maritimer Infrastruktur spezialisiert. Webseite: www.fw-robotics.de

Das Start-up keywood aus Rostock hat eine KI-gestützte Plattform mit automatisierter Planung und Vergabe für die unkomplizierte und schnelle Umsetzung von nachhaltigen, modularen Wohnungsbauprojekten entwickelt. Webseite: https://www.keywood.tech/

Mehr zum Wettbewerb und zum Start-up-Event finden Sie auf der Website des digitalen MV: https://www.digitalesmv.de/

