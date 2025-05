Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Autofahrerin passt nicht auf

Am Donnerstag fuhr eine 33-Jährige auf einen Mountainbiker in Göppingen auf.

Ulm (ots)

Die 33-Jährige fuhr mit ihrem Skoda in der Hirschstraße. Im Kreisverkehr passte sie nicht auf und fuhr gegen 6.20 Uhr auf einen vor ihr fahrenden Mountainbiker auf. Der wurde durch den Aufprall ausgehebelt und stürzte. Bei dem Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. An dem Skoda entstand nur geringer Schaden. Der Schaden an dem MTB wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

