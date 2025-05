Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Betrunkener Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Möhnesee (ots)

Schwerste Verletzungen zog sich am vergangenen Samstag ein aus Polen stammender 24-jähriger Mann bei einem Sturz mit seinem Fahrrad in der Gemeinde Möhnesee zu. Um 18:07 Uhr befuhr der Mann mit seinem Fahrrad den Echtroper Weg in Richtung Körbecke. Auf der abschüssigen Straße verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte auf die Fahrbahn. Durch den Sturz zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Zum Unfallfallzeitpunkt trug er keinen Fahrradhelm. Weil er darüberhinaus noch alkoholisiert war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. (rs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell