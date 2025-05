Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unfallverursacher flüchtet von der Unfallstelle

Warstein (ots)

Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, flüchtete am vergangenen Freitag ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vom Parkplatz des Aldi Marktes in Suttrop. Gegen 16:55 Uhr hatte eine 58-jährige Frau aus Rüthen ihren Pkw Opel auf dem Parkplatz abgestellt. Als sie nach 15 Minuten wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie einen erheblichen Schaden am Heck fest. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizei zu melden. (rs)

