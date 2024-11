POL-GS: Exhibitionistische Handlungen - Polizei Goslar sucht Opfer und Zeugen

Goslar (ots) - Am Dienstagmittag kam es in Bredelem zu einem Einbruch in eine Wohnung in der Straße Schlade. Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von 12:00 Uhr bis 13:15 Uhr über eine Feuertreppe Zutritt zu einem Balkon der Wohnung, die sich im ersten Stock befindet und öffneten gewaltsam die Balkontür. Anschließend durchwühlten der oder die Täter ...

