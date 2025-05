Möhnesee (ots) - Am vergangenen Freitag kam es auf dem Haarweg in der Nähe der Ortschaft Wippringsen zu einem spektakulären Verkehrsunfall. Gegen 09:55 Uhr befuhr ein 73-jähriger Soester mit seinem Pkw Peugeot den Haarweg in Fahrtrichtung Werl, als von links aus einem Feldweg plötzlich ein BMW auf den Haarweg ...

mehr