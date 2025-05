Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Junger Fahrer flüchtet zu Fuß von der Unfallstelle und hinterlässt hohen Sachschaden und eine verletzte Person

Möhnesee (ots)

Am vergangenen Freitag kam es auf dem Haarweg in der Nähe der Ortschaft Wippringsen zu einem spektakulären Verkehrsunfall. Gegen 09:55 Uhr befuhr ein 73-jähriger Soester mit seinem Pkw Peugeot den Haarweg in Fahrtrichtung Werl, als von links aus einem Feldweg plötzlich ein BMW auf den Haarweg einbog und dem Peugeot Fahrer die Vorfahrt nahm. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge im Kreuzungsbereich, wodurch beide Pkw stark beschädigt wurden. Nach der Kollision sprang der Fahrer des BMW aus dem Auto und flüchtete zu Fuß in Richtung Wippringsen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der 73-jährige Soester leicht verletzt. Nach etwa einer Stunde kehrte der Fahrer des BMW zum Unfallort zurück. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 18-jährigen Mann aus Lippstadt. Vor Ort stellte sich heraus, dass der junge Mann keinen Führerschein besitzt. Die Kennzeichen an dem BMW hatte er zudem gestohlen. Der Sachschaden liegt nach den Angaben der Polizei bei mindestens 15000 Euro. Den jungen Mann erwarten nun mehrere Strafverfahren. (rs)

