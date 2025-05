Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Donaueschingen

Schwarzwald Baar Kreis) Unfall nach Vorfahrtsmissachtung (04.05.2025)

Donaueschingen (ots)

Auf der Kreuzung Max-Egon-Straße und Poststraße hat sich am Sonntagnachmittag, gegen 17 Uhr ein Unfall mit einer leichtverletzten Person ereignet. An der "rechts-vor-links" geregelten Kreuzung übersah ein auf der Poststraße fahrender 38-Jähriger eine vorfahrtsberechtigte 25-jährige Audi-Fahrerin. Sie war in Richtung der Bahnhofstraße unterwegs. Durch den Aufprall zwischen dem Jeep und dem Audi verletzte sich die junge Frau leicht und kam in einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 11.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell