Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Auto erfasst Roller - Vespafahrer bei Unfall auf dem "Pfaffenhäule" verletzt (02.05.2025)

Singen (ots)

Ein Auto hat bei einem Unfall auf dem "Pfaffenhäule" am Freitagnachmittag einen Roller erfasst. Ein 33-jähriger BMW-Fahrer war gegen 16 Uhr auf dem "Pfaffenhäule" in Richtung Güterstraße unterwegs. Auf der Einmündung zur Stockholzstraße bog der 33-Jährige nach links ab und übersah dabei, vermutlich aufgrund blendender Sonne, einen entgegenkommenden 54 Jahre alten Rollerfahrer. Der Mann schleuderte über den Lenker der Vespa und schlug mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe des BMW ehe er auf die Straße fiel. Der verletzte 54-Jährige kam anschließend in ein Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 7.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell