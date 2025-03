Polizei Wuppertal

POL-W: W Versuchter Totschlag in Wuppertal-Barmen - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wegen eines versuchten Tötungsdelikts am Alter Markt in Wuppertal-Barmen ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten am späten Samstagabend (22.03.2025, 23:00 Uhr) mindestens drei männliche Personen in eine körperliche Auseinandersetzung. Im Rahmen dieser Streitigkeit erlitt ein 39-jähriger Deutsch-Pole schwere Kopfverletzungen. Die Tatverdächtigen entfernten sich zunächst unerkannt von der Tatörtlichkeit. Der Rettungsdienst brachte den schwer Verletzten zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Derzeit befindet er sich in Lebensgefahr. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen trafen eingesetzte Kriminalbeamte am Sonntag, 23.03.2025, einen 31-jährigen Tatverdächtigen im Umfeld der Tatörtlichkeit an und nahmen ihn vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 31-jährige polnische Staatsangehörige am 24.03.2025 dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung und ordnete die Untersuchungshaft an. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu dem Tatgeschehen oder weiteren Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter 0202 284 0 zu melden.

