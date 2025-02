Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Im Bus sexuell belästigt + Trickbetrüger erfolgreich + Einbrüche + Unfallfluchten

Gießen: Im Bus sexuell belästigt

Heute Morgen kam es zu einem Vorfall in einem Stadtbus der Linie 3, bei dem ein Unbekannter eine junge Frau sexuell belästigte. Der Mann stieg gegen 8.15 Uhr am Berliner Platz in den Bus ein. Er setzte sich, trotz zahlreicher freier Plätze, direkt und sehr dicht neben die 19-Jährige. Sodann find er an, sie unsittlich zu berühren und seine Beine gegen ihre zu reiben. Wiederholt und aufdringlich fragte er zudem, ob er ihre Telefonnummer haben könne. Dies verneinte die Frau mehrfach und laut. Die Frau verließ nach etwa 15 Minuten Fahrtzeit den Bus an der Haltestelle Haydenstraße. Der Unbekannte stieg daraufhin ebenfalls aus. Die 19-Jährige stieg daher erneut in den Bus ein, der Mann lief in Richtung der Krankenschwesterschule des UKGM davon.

Der Unbekannte war etwa 30-35 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlank und sprach deutsch mit Akzent. Er hatte einen dunkleren Hautteint und kommt laut Beschreibung mutmaßlich aus dem Balkanraum. Er hatte schwarze, sehr kurze Haare (geschätzt 1 cm Länge) und einen Vollbart über die Schläfen bis zum Haaransatz, unten kurz. Bekleidet war der Gesuchte mit einem dunklen Oberteil und einer dunklen oder schwarzen Sporthose.

Ein namentlich nicht bekannter Zeuge kümmerte sich im Bus um die junge Frau, die weinte. Er stieg mit ihr an der Haltestelle Finanzamt aus, begleitete und beruhigte sie. Der Zeuge war hellhäutig, etwa 35 Jahre alt und trug eine senfgelbe Winterjacke. Im Bus befanden sich weitere Fahrgäste, die den Vorfall vermutlich mitbekommen haben.

Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat den Vorfall im Stadtbus der Linie 3 bemerkt? Wer kann Angaben zur Identität des Mannes und des unbekannten Zeugen machen?

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Trickbetrüger erfolgreich

Am Mittwoch (26.2.) gelang es zwei Trickbetrügern, sich Zutritt zur Wohnung eines 82-Jährigen im Kropbacher Weg zu verschaffen. Die Kriminellen gaben sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus und gaukelten dem Senior vor, Überprüfungen an einer Wasserleitung in der Wohnung durchführen zu müssen. Während einer der Betrüger den Mann ablenkte, nahm der zweite Bargeld und Uhren aus der Wohnung mit. Die beiden Unbekannten schlugen zwischen 14.45 Uhr und 15 Uhr zu. Der Anwohner beschrieb einen der Männer als ca. 180 cm groß, 30 Jahre alt und mit schmalem Gesicht. Es soll sich um einen Deutschen gehandelt haben. Sein Begleiter trug eine schwarze Kappe, eine dunkle Jacke und eine dunkle Hose.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Von Trickdiebstählen in den eigenen vier Wänden sind ältere Menschen häufig betroffen. Unter einem Vorwand verschaffen sich die Täter Zutritt zu den Wohnungen und starten ihre Diebestour. Um nicht Opfer der dreisten Diebe zu werden, gibt die Polizei folgende Tipps:

- Schauen Sie sich unbekannte Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder ein Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel. - Lassen Sie nur Handwerker in ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekünigt worden sind. - Lassen Sie grundsätzlich keine Fremden in die Wohnung. Im Zweifel bestellen Sie die Person zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. - Wehren Sie sich eindringlich gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie laut oder rufen Sie um Hilfe.

Gießen: Wohnungseinbruch

In eine Wohnung in der Hermann-Löns-Straße brach ein Unbekannter zwischen Sonntag (23.2.) und Mittwoch ein. Dazu hebelte er eine Terrassentür auf. Er durchsuchte die Wohnung nach Wertsachen und entkam unbemerkt. Ob er etwas mitnahm, ist noch unklar.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Buseck: Türen halten stand

Eine Keller- und eine Balkontür hielten Aufbruchsversuchen eines Unbekannten in Großen-Buseck stand. Zwischen Montag und Mittwoch hebelte ein Einbrecher an den Türen eines Einfamilienhauses in der Bergstraße, er gelang dem Kriminellen jedoch nicht, sie aufzubrechen. Er ließ schließlich von seinem Vorhaben ab und flüchtete.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Fernwald: 6.000 Euro Schaden

Einen Schaden von etwa 6.000 Euro verursachte ein Autofahrer am Mittwoch (26.2.) in Steinbach. Gegen 21 Uhr fuhr er gegen einen in Höhe der Hauptstraße 10 geparkten Huyundai. Dabei wurde die linke Fahrzeugseite des schwarzen Santa Fe beschädigt. Statt sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der Verursacher einfach in Richtung Rathausplatz davon. Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelte es sich beim verursachenden Fahrzeug um einen dunklen Mercedes der A- oder B-Klasse. Das Fahrzeug muss rechtsseitig, vermutlich im Bereich Außenspiegel und der Felge, beschädigt sein.

Die Unfallfluchtermittler bitten um Mithilfe: Wer hat den Unfall mitbekommen? Wer kann Hinweise zum unbekannten Verursacher geben? Wo ist ein dunkler Mercedes der A- oder B-Klasse mit frischen Schäden auf der rechten Fahrzeugseite aufgefallen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Unfallzeuge gesucht

Einen Zettel mit Hinweis auf den Verursacher und seiner Telefonnummer hinterließ ein unbekannter Zeuge an einem grauen Fiat 500. Dem Fahrzeug, das in der Wilhelmstraße 55 parkte, wurde zwischen Dienstag (25.2.) und Mittwoch der linke Außenspiegel abgefahren. Der Verursacher fuhr davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die auf dem Zettel angegebene Rufnummer des Zeugen ist unvollständig/nicht korrekt.

Die Ermittler bitten insbesondere diesen Zeugen, der den Zettel verfasst hatte, sich bei der Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 zu melden.

