POL-GI: Gießen: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung (Bezug zur Vermisstenmeldung vom 25.2.2025, 10.31 Uhr)

Gießen (ots) - Gießen: An Tür gehebelt Erfolglos versuchte ein Einbrecher, die Tür eines Optikers in der Plockstraße aufzuhebeln. Nachdem die Tür den Aufbruchsversuchen standhielt, flüchtete der Unbekannte. Er schlug zwischen Samstag (22.2.), 17 Uhr und Montag, 17 Uhr, zu. Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555. Mehrere Autoaufbrüche ...

