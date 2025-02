Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: An Tür gehebelt + Mehrere Autoaufbrüche

Gießen (ots)

Gießen: An Tür gehebelt

Erfolglos versuchte ein Einbrecher, die Tür eines Optikers in der Plockstraße aufzuhebeln. Nachdem die Tür den Aufbruchsversuchen standhielt, flüchtete der Unbekannte. Er schlug zwischen Samstag (22.2.), 17 Uhr und Montag, 17 Uhr, zu.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Mehrere Autoaufbrüche

Gießen:

Arbeitsmaschinen und Werkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro klaute ein Unbekannter zwischen Montag (24.2.), 19 Uhr und gestern, 8.30 Uhr, aus einem Transporter. Der Mercedes stand auf einem Parkplatz im Leihgesterner Weg. Der Dieb brach eine Tür des roten Sprinters auf und flüchtete mit seiner Beute.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555.

Gießen:

Aus einem Transporter klaute ein Dieb zwischen Freitag (21.2.) und heute mehrere Werkzeuge und Kabel. Der Peugeot Boxer stand am Straßenrand des Amselwegs. Um an seine Beute zu gelangen, brach der Unbekannte ein Schloss am Kofferraum des Fahrzeugs auf.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Hungen:

Ein Unbekannter versuchte gestern in Nonnenroth zwischen 5 Uhr und 5.08 Uhr, einen VW aufzubrechen. Der Passat stand am Straßenrand der Johannes-Calvin-Straße. Der Dieb konnte das Fahrzeug nicht öffnen, eventuell wurde er gestört.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430 entgegen.

Um Dieben möglichst wenig Anreize zu bieten, rät die Polizei: Lassen Sie keinerlei Wertgegenstände in Fahrzeugen zurück. Schon etwas Münzgeld in der Mittelkonsole ist manchem Dieb Anlass genug, eine Scheibe einzuschlagen. Manche Kriminelle halten gezielt Ausschau nach Fahrzeugen von Handwerkern. Diese werden aufgebrochen, in der Hoffnung, wertvolle Werkzeuge und Maschinen zu erbeuten. Räumen Sie Arbeitsmaschinen und co. möglichst aus den Fahrzeugen aus. Schließen Sie Ihr Fahrzeug immer ab und überprüfen sie, insbesondere bei Funkschlüsseln, ob die Türen verriegelt sind.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell