Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Einbrüche + Drogenfund bei Fahrzeugkontrolle + Autoaufbrüche

Gießen (ots)

Gießen: Wohnungseinbrecher überrascht - Zeugensuche

Ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Grünberger Straße hörte heute früh verdächtige Geräusche aus einem Schlafzimmer seiner Wohnung. Gegen 1.15 Uhr sah er nach und stand einem Einbrecher gegenüber. Der Kriminelle flüchtete bei Erblicken des Anwohners sofort aus der Hochparterrewohnung (etwa in Höhe Am Brennofen).

Er wurde als etwa 170 cm groß, 30-40 Jahre alt und mit nordafrikanischem Erscheinungsbild beschrieben. Der Einbrecher hatte eine kräftige Statur und trug einen hellen Rucksack mit sich. Bei Tatausführung hatte er einen oberschenkellangen, hellen Wintermantel an.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat den Einbrecher bemerkt? Wer kann Angaben zu seiner Identität machen?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Einbrecher in Schule

Mehrere Fenster schlug ein Unbekannter am Gebäude der Alexander-von-Humboldt-Schule im Gleiberger Weg ein. Der Einbrecher trat zudem Türen im Inneren des Gebäudes ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen nahm er einen Feuerlöscher mit. Zurück blieb ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Der Einbruch fand im Zeitraum zwischen Freitag (21.2.), 18 Uhr und gestern, 7.30 Uhr, statt.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Linden: Drogenfund bei Fahrzeugkontrolle

Einsatzkräfte beider Gießener Polizeistationen führten am Sonntag (23.2.) Personen- und Fahrzeugkontrollen in Großen-Linden durch. Gegen 23.45 Uhr stoppten sie im Rahmen der Aktion in Höhe des Pendlerparkplatzes an der Gießener Pforte einen Skoda. Während der Durchführung der Kontrolle ergaben sich Hinweise, dass sich Betäubungsmittel in dem Fahrzeug befinden könnten. Bei der folgenden Durchsuchung des Autos und eines 44-jährigen Insassen fanden die Beamten 242 Gramm Haschisch und knapp 500 Euro Bargeld. Eine folgende Wohnungsdurchsuchung führte nicht zum Auffinden weiterer Drogen oder verbotener Gegenstände. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu.

Gießen: Autoaufbruch

Baumaschinen und Werkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro klaute ein Unbekannter zwischen gestern, 20 Uhr und heute, 8 Uhr, aus einem Transporter. Der Opel stand auf einem Parkplatz im Amselweg. Der Dieb brach ein Schloss des weißen Movano auf und flüchtete mit seiner Beute.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

Lollar: Autoscheibe zerstört

Einen Nissan brach ein Dieb auf einem Pendlerparkplatz in Lollar auf. Das Auto stand zwischen gestern, 17 Uhr und heute, 6.45 Uhr, auf dem Parkplatz an der Kreisstraße 26. Der Unbekannte warf eine Scheibe ein und klaute eine Sonnenbrille, Zigaretten und etwas Münzgeld aus dem Fahrzeug.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

Pierre Gath, Pressesprecher

