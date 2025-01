Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Körperverletzung nach Hausverbot

Landau (ots)

Am 31.01.2025 wurde einem 39-Jährigen aufgrund seiner Alkoholisierung ein Hausverbot in einer Gaststätte in der Martin-Luther-Straße in Landau ausgesprochen, welches er zunächst befolgte. Gegen 00:40 Uhr kam er zu der Gaststätte zurück, da er angeblich seinen Rucksack vergessen hatte. Der Rucksack war nicht auffindbar. Dies nahm der 39-Jährige zum Anlass, einen 30-Jährigen und einen 41-Jährigen zu schlagen. Beide wurden hierdurch leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung war nicht erforderlich. Bis zum Eintreffen der Polizei wurde der 39-Jährige durch die Geschädigten festgehalten. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Körperverletzung verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell