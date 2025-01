POL-PDLD: Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau

Wörth am Rhein (ots) - Am Mittwochabend wurde gegen 20:00 Uhr ein 61-jähriger Autofahrer aus dem Kreis Germersheim in der Hartmannstraße in Wörth am Rhein einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der anschließenden Überprüfung der Fahrtüchtigkeit konnte beim Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein auf der Dienststelle durchgeführter gerichtsverwertbarer Alkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille. Auf den 61-Jährigen wird ein Ordnungwidrigkeitenverfahren ...

