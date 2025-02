Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fluorn-Winzeln/ Lkr. Rottweil) Einbruch in Sportheim- Zeugen gesucht (21.-24.02.2025)

Fluorn-Winzeln (ots)

(Fluorn-Winzeln/ Lkr. Rottweil) Einbruch in Sportheim- Zeugen gesucht (21.-24.02.2025)

Im Zeitraum zwischen Freitag, 20.30 Uhr, und Montag, 11.00 Uhr, sind Unbekannte in ein Sportheim auf der Oberndorfer Straße eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in eine Umkleidekabine des Gebäudes, ein weiteres Vordringen in andere Räume scheiterte aber dort an einer massiven Stahltür. Ohne Beute gemacht zu haben, flüchteten die Einbrecher. Der entstandene Schaden dürfte sich auf etwa 1.000 Euro belaufen. Personen, die im betreffenden Zeitraum Verdächtiges im Bereich des Sportheims festgestellt haben, oder sonst Hinweise auf die Identität der Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07423 8101-0, beim Polizeirevier Oberndorf zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell