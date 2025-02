Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen, B 27

Schwarzwald Baar Kreis) Ungeklärtes Überholmanöver (24.02.2025)

Deißlingen - B 27 (ots)

Die Bundesstraße 27 zwischen Schwenningen und Deißlingen ist am Montag, gegen 22 Uhr Ort eines ungeklärten Überholmanövers geworden. Ein 49-jähriger VW-Fahrer und ein 23-jähiger Ford-Fahrer waren hintereinanderfahrend in Richtung Deißlingen unterwegs. Der junge Mann versuchte den VW zu überholen. Während des Überholens kam es zu Unregelmäßigkeiten die damit endeten, dass der Fahrer des Fords, - der versucht hatte zu überholen - von der Straße abkam. Es entstand Sachschaden an dessen Auto in noch unbekannter Höhe. Die Polizei in Rottweil sucht Zeugen, die unter der Nummer 0741 / 4770 Hinweise zum tatsächlichen Ablauf des Verkehrsvorgangs geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell