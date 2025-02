Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Zeugenaufruf nach Unfallflucht (24.02.2025)

VS-Villingen (ots)

Am Montag ist es zwischen 7 Uhr und 13 Uhr an der Zeppelinstraße zu einer Unfallflucht gekommen. Auf dem Parkplatz der kaufmännischen Schulen beschädigte ein Unbekannter einen roten Peugeot und verließ die Unfallstelle, ohne ihn zu melden. Er hinterließ stattdessen einen Schaden in Höhe von 1.500 Euro. Lackspuren lassen vermuten, dass der Verursacher ein silbernes Auto fuhr. Hinweise nimmt das Polizeirevier Villingen unter der Nummer 07721 / 6010 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell