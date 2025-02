Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Niedereschach

Schwarzwald Baar Kreis) Schwerverletzter nach Unfall mit Quad (22.02.2025)

Niedereschach (ots)

Zu einem Unfall mit einem Schwerverletzten ist es am Samstag, gegen 11 Uhr auf der Rottweiler Straße in Niedereschach gekommen. Ein 88-jähriger Quad-Fahrer war auf der Rottweiler Straße in Richtung des Kreisverkehrs aus der Rottweiler- Fischbacher- und Deißlinger Straße unterwegs. Kurz vor dem Erreichen stieß er mit einem rechts stehenden Verkehrszeichen zusammen, fuhr daraufhin über eine Verkehrsinsel der Fischbacher Straße und prallte letztlich gegen die Rückwand einiger Garagen. Dort kam das Quad zum Stehen. Ein Rettungswagen brachte den Fahrer ins Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell